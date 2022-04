Le Real Madrid champion d'Espagne pour la 35e fois de son histoire !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Malgré l'utilisation au coup d'envoi d'une équipe bis sans Karim Benzema ou encore Vinicius Jr, les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 4-0 (doublé de Rodrygo et réalisations de Marco Asensio et de Karim Benzema) et n'auront pas à attendre le match de dimanche entre le Barça et Majorque pour être sacrés.

Désormais, les Merengue comptent 9 titres de champions de plus que leurs grands rivaux du FC Barcelone, en course avec Séville pour la seconde place.

L'analyse du match à venir dans quelques minutes sur notre site.

Le Real Madrid champion d'Espagne Ce samedi, le Real Madrid n'avait besoin que d'un point face à l'Espanyol de Barcelone à Santiago Bernabeu pour être sacré champion d'Espagne pour la 35e fois. Malgré un turn-over, les Merengue ont fait le job.

Alexandre Corboz

Rédacteur