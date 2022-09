FC Barcelone : le Real Madrid colle un nouvel éclat au Barça

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si le FC Barcelone a fait son possible pour rattraper son rival du Real Madrid, champion d'Espagne en titre et vainqueur de la dernière Ligue des Champions, les équipes de Joan Laporta ont encore un train de retard sur la maison blanche.

Le Barça a beau avoir redressé son économie à coup de leviers visant à se doter de fonds propres immédiats et avoir réalisé un Mercato XXL cet été (Koundé, Kessié, Christensen, Lewandowski, M.Alonso, Bellerin, etc.), il demeure un éternel second en Espagne et dans le monde.

Selon Forbes, qui a publié son classement de valorisation des clubs de football, le FC Barcelone est aujourd'hui estimé à 5 milliards de dollars... Mais ce sont toujours les Merengue, forts de leur valorisation à 5,1 milliards de dollars qui dominent ce chart ! Un résultat pas vraiment surprenant aux vues des derniers résultats financiers publiés par le Real Madrid avec un bénéfice net de 13 M€ sur la saison 2021-22, un patrimoine net qui atteint des records (546 M€) et une trésorerie positive de 425 M€. Comme en Liga, le Real gagne le match des géants espagnols.