Le Real Madrid domine l'Atlético et assomme la Liga

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Nous ne sommes qu'à la mi-décembre mais la passation de pouvoir à peut-être eu lieu ce soir entre le champion d'Espagne en titre et son très probable successeur. Car rien ne semble pouvoir arrêter le Real Madrid cette saison dans sa quête de la Liga. Et surtout pas l'Atlético, dominé 2-0 au Bernabeu grâce à une magnifique volée de Karim Benzema à la 16e et un but de Marco Asension à la 57e, les deux parfaitement servis par Vinicius Jr.

Après ce succès, le Real Madrid compte 8 points d'avance sur son dauphin, le FC Séville, qui doit jouer un match de plus. Et 13 sur l'Atlético et 18 sur le Barça ! Il a maté ses deux rivaux historiques sans aucune discussion possible, les Blaugrana au Camp Nou. Un 35e sacre en Liga lui tend véritablement les bras !