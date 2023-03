Le Real Madrid donne le coup de grâce au FC Barcelone dans l’affaire Negreira

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

L’affaire Regreira continue de frapper le FC Barcelone. Hier, la justice espagnole a décidé de poursuivre le club catalan pour versements d'argent suspects à Jose Maria Enriquez Negreira, aussi visé.

Ces poursuites visent notamment Josep Maria Bartomeu, à la tête du Barça entre 2014 et 2020, et Sandro Rosell, président entre 2010 et 2014, qui risquent tous les deux de six mois à quatre ans de prison. D'après le parquet, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à Negreira, entre 1994 et 2018.

Devant dette décision de taille, le Real Madrid a décidé d’agir en conséquence. Après avoir publié un communiqué ce midi, le club espagnol convoquera une réunion en conseil d’administration demain à la même heure pour « décider des actions opportunes. » Forcément, la rivalité entre les deux clubs ne va aller qu’en s’accentuant.