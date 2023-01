Le Real Madrid en mode remontada, le FC Barcelone veut prolonger Dembélé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Marca : un grand derby et une autre remontada ! Le plus madrilène des grands quotidiens sportifs espagnols n'est pas resté insensible devant le derby entre le Real et l'Atlético (3-1) hier soir en quarts de finale de la Coupe du Roi. Mené dès la 19e minute suite à un but de l'ancien de la Maison Blanche Alvaro Morata, le Real a su inverser la tendance en égalisant à dix minutes de la fin par Rodrygo avant de faire la différence en prolongations. Une remontada digne de celles de la saison dernière en Champions League ! Marca. January 27.#frontpage #primapagina #rassegnastampa #portada #backpage #football #sports #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/Z8MjnKAzFX — Tijani Goullet AD (@TijaniGoulletAD) January 27, 2023

AS : vive le derby !

AS se satisfait de voir qu'après les tristes polémiques de l'avant-match, entre le faible nombre de billets alloués aux supporters de l'Atlético et la poupée à l'effigie de Vinicius Jr pendue à un pont, le derby d'hier s'est déroulé dans un excellente état d'esprit et a débouché sur un match spectaculaire.

Sport : Dembélé, rénovation urgente

En fin de contrat en 2024, Ousmane Dembélé va voir les dirigeants du FC Barcelone lui proposer une prolongation à partir de février, une fois le mercato terminé. C'est que les Blaugranas ne veulent pas voir l'ailier attaquer la prochaine saison avec une seule année à son bail. Le triste scénario de l'an dernier, avec une mise à l'écart du Français pendant quelques matches, doit être évité.

El Mundo Deportivo : le plan Dembélé

Le quotidien catalan révèle comment le staff de Xavi a permis à Ousmane Dembélé, impressionnant contre la Real Sociedad (1-0) mercredi soir, d'exploiter enfin son immense potentiel. Il y a d'abord eu un travail particulier avec le préparateur physique pour éviter de nouveaux pépins puis un long travail vidéo pour lui apprendre à faire les meilleurs choix sur le terrain. Et ça paye !

