Le Real Madrid face à son ex, le FC Barcelone prépare son choc

Marca : attention aux amis

Match très périlleux pour le Real Madrid à 16h15 ce samedi à Benito-Villamarin. Le Betis Séville et son public bouillant constitue toujours un écueil pour les Merengue. Et cette saison, il y aura en plus un Isco très remonté dans les rangs verdiblancos, puisque le milieu offensif, qui renaît en Andalousie, voudra certainement régler ses comptes avec un Real où il n'a jamais trop eu sa chance.

AS : beaucoup de talent

A l'instar de Marca, AS met en avant Isco sur sa Une mais l'oppose à Rodrygo. Ce match dans le match entre deux joueurs en grande forme promet beaucoup. Mais ce ne sera pas le seul...

Du côté de la presse catalane

Sport : le grand duel

Loin de Betis-Real, la presse catalane se focalise sur le petit derby qui opposera le FC Barcelone à Gérone demain soir. Un choc entre le 3e de la Liga et le surprenant dauphin des Merengue. Choc qui verra un match dans le match entre les deux entraîneurs, Xavi et Michel.

Mundo Deportivo : duel tactique

Mêmes protagonistes pour MD que pour Sport. Les deux médias estiment que l'opposition entre les deux clubs catalans prévaudra par le duel des entraîneurs. Une vraie bataille tactique aura lieu, notamment du côté blaugrana, car le compartiment offensif de Gérone pose des problèmes à tout le monde depuis le début de la saison.

