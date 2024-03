Le Real Madrid porte de graves accusations contre le Barça sur l'arbitrage

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Lors du match contre Valence (2-2), le Real Madrid a été victime d'un énorme scandale arbitral. À la 97e minute, l’arbitre de la rencontre, Jesus Gil Manzano, a sifflé la fin de match en plein milieu d’une action qui s’est soldée sur un but de Jude Bellingham, privant donc les Merengue de la victoire.

Le Real Madrid relance la guerre avec le Barça sur l'arbitrage

Et les pensionnaires de Santiago-Bernabéu rendraient le FC Barcelone en partie responsable de ce scandale arbitral. Et pour cause, d'après le quotidien espagnol AS, le Real Madrid considérerait que certaines déclarations de Joan Laporta et Xavi ont influencé ces dernières semaines l'arbitrage contre le club madrilène.

