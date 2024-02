Le Real Madrid prend la tête de la Liga mais perd encore un défenseur !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ce jeudi soir, on a peut-être assisté à un tournant dans la course au titre de Liga et dans le surprenant mano-à-mano qui oppose le Real Madrid à Girone. En effet, pour la première fois depuis de longues semaines, l’équipe de Carlo Ancelotti est passée devant la surprenante équipe catalane.

Face à un Getafe, dixième de Liga au coup d’envoi et qui avait envie de faire tomber Vinicius Jr, Jude Bellingham et consorts, Madrid a fait le boulot grâce à un but à la 14ème minute du numéro 14 Joselu. Ensuite, comme souvent cette saison, ce fut de la gestion du côté de la Maison blanche… Jusqu’à ce que l’ancien buteur de l’Espanyol ne s’offre un doublé peu avant l’heure de jeu (56ème). Clinique.

Rüdiger victime d’un pépin musculaire

Principal point noir de la soirée : le fait qu’en ce jour de fermeture du Mercato d’hiver où le Real Madrid n’a recruté personne, Antonio Rüdiger a été victime d’une alerte, remplacé dans l’axe central par Eduardo Camavinga. En espérant que l’international allemand ne souffre de rien de grave car la saison du Real est encore longue et les absents en défense centrale déjà nombreux (Militao jusqu’en mars au moins, Alaba jusqu’à la fin de saison). A seulement 13 jours du déplacement à Leipzig en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les fans madrilènes peuvent retenir leur souffle.

