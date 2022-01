Le Real Madrid s'offre un renfort inattendu contre le PSG, Dembélé pousse le Barça à s'activer

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : « Une chaudière contre le PSG »

Le média madrilène explique que le Real Madrid fait tout pour que les travaux de Santiago Bernabeu avance plus vite et qu'une partie supplémentaire du stade (côté ouest) puisse ouvrir pour le choc face au PSG le 9 mars prochain. « L'idée est de retrouver l'ambiance des grandes nuits européennes », écrit le quotidien qui évoque également le dossier Daniel Wass (FC Valence). Le latéral danois, ex-piste de l'OM, est d'accord pour rejoindre l'Atlético Madrid.

AS : « Nous voulons tout gagner »

Ce jeudi matin, Eder Militao est un interview à la Une de AS avec le titre suivant.Il est aussi question du départ de Daniel Wass (Valence) vers l'Atlético Madrid et de son remplacement par Ilaix Moriba.

Mundo Deportivo : « Trois recrues »

Xavi ne cède pas et souhaite une fin de Mercato active au Barça avec l'arrivée de trois renforts(deux attaquants et un ailier). Adama Traoré, formé à la Masia et qui a fait son trou à Wolverhampton, tient l'affiche. Le musculeux ailier espagnol a été proposé au club qui l'apprécie. Il est aussi question de la rencontre entre l'agent de Dembélé, Xavi et Jordi Cruyff et de la posture ferme du FC Barcelone qui campe sur ses positions. Enfin, ça parle des autres mouvements ailleurs avec Daniel Wass (Valence) à l'Atlético et Ilaix Moriba (ex-Barça, aujourd'hui au RB Leipzig) qui se rapproche de Valence.

🗞 Nuestra portada de este jueves 27 de enero.

SPORT : « Dembélé cherche une solution »

Comme « MD », l'autre média catalan évoque les dossiers chauds du Mercato du Barça avec le dossier Ousmane Dembélé et la volonté du Français de trouver une solution. La rencontre d'hier est à l'affiche de Sport et il se dit que l'ailier « montre sa totale implication au projet et sa volonté de prolonger ». Dossier Adama Traoré : le média explique que son agent Jorge Mendes négocie actuellement un prêt avec option d'achat obligatoire chez les Blaugranas. Sport met également en avant la volonté d'Alvaro Morata (Juventus) de pousser à son départ au FC Barcelone et revient sur les remontrances de l'actuelle direction à l'égard de l'administration Bartomeu, suspectée de certaines irrégularités dans la gestion. Enfin, le quotidien termine sur le Real Madrid avec la fin de contrat d'Isco en juin, lequel pourrait être recruté par le FC Séville à ce moment-là.

#PortadaSPORT 🗞️



🔥 Adama Traoré gana enteros para fichar



🔥 Adama Traoré gana enteros para fichar

https://t.co/CnBvDVGbDM — Diario SPORT (@sport) January 26, 2022