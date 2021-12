Le Real Madrid signe un succès fondamental à San Mamès

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Il ne fallait pas être coincé dans les bouchons au moment du coup d'envoi du match de ce soir à Bilbao ! En effet, tout s'est joué dans les dix premières minutes. Karim Benzema a inscrit un doublé magnifique (4e, 7e), confirmant sa forme exceptionnelle depuis le début de la saison, Sancet (10e) a réduit la marque dans la foulée. Et puis plus rien. Ou plutôt si : les Lions ont poussé pour revenir mais se sont heurtés à une défense merengue très intelligente, sur laquelle on sent la patte de Carlo Ancelotti.

Ce succès est remarquable pour le Real Madrid car neuf de ses joueurs étaient absents car positifs au covid. Ces trois points n'en ont que plus de saveur. Surtout qu'ils permettent aux Merengue de compter huit points d'avance sur le FC Séville (qui a un match de plus à jouer). L'Atlético est à 17 longueurs, le FC Barcelone à 18. La Liga est presque jouée à mi-saison !

📍 Athletic 1 - 2 Real Madrid

🏆 #LaLiga LA CRÓNICA

📝 Medio Madrid es mucho Madrid. Medio Madrid vale media Liga. Medio Madrid le sirve a este Benzema



✍️ @AS_luisnietothttps://t.co/6T3drltL31 — Diario AS (@diarioas) December 22, 2021