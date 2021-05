Liga : l'Atlético sacré sur le fil malgré un ancien du Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid - Chelsea : le comparatif de la valeur des effectifs

L'Atlético Madrid avait 2 points d'avance sur le Real Madrid avant la dernière journée de Liga et le titre lui semblait promis avec un dernier déplacement à Valladolid, avant-dernier. Mais les Colchoneros se sont vite retrouvés menés sur un but inscrit par Oscar Plano (18e), formé au Real. Heureusement pour eux, Angel Correa, auteur de son 9e but de la saison sur un exploit personnel, a égalisé peu avant l'heure de jeu (58e) et Luis Suarez, avec son 21e but de la saison, a donné la victoire à son équipe (67e). Un match nul aurait pu être insuffisant si le Real l'avait emporté face à Villarreal.

Correa et Suarez en héros, Benzema buteur inutile

Mais le Real s'est retrouvé mené lui aussi sur un but de Yeremy Pino (20e). Karim Benzema a égalisé (87e) après un premier but été annulé par le VAR (55e) et Modric a donné la victoire aux Madrilènes alors que le FC Barcelone, lui, sans Lionel Messi, a fini sur un succès peu glorieux sur la pelouse d'Eibar (1-0), la lanterne rouge, grâce à un but tardif d'Antoine Griezmann (81e).