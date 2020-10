Liga : Real Madrid 4-1 Huesca (terminé)

La crise ? Quelle crise ? Il y a une semaine, au moment de poser le pied au Camp Nou, ZInédine Zidane était sur la sellette. Sept jours et trois matches plus tard, personne ne viendra lui dire quoi que ce soit. Son Real Madrid a remporté le Clasico (3-1) en patron, a arraché un bon nul à Mönchengladbach (2-2) et vient de battre Huesca (4-1), ce qui lui permet de pointer en tête du classement de la Liga.

Pour sa première titularisation de la saison, Eden Hazard a inscrit un premier but magnifique à la 40e. Jusqu'à alors, les visiteurs faisaient bonne figure, se procurant même des occasions. Après, ça a été un festival merengue. Karim Benzema a doublé la mise juste avant la pause (45e), Federico Valverde a corsé l'addition (54e) avant que Benzema, encore lui, ne scelle le succès à la dernière seconde (90e). Voilà le champion d'Espagne à la 1ère place, avec deux points d'avance sur la Real Sociedad et neuf de plus que le Barça (moins deux matches). Quelle crise ?