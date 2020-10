Liga : Real Madrid - Real Valladolid, les compos

Après un nul sur la pelouse de la Real Sociedad (0-0) et une victoire laborieuse sur celle du Betis Séville (3-2), le Real Madrid va disputer son premier match de la saison à domicile. En face, ce sera le Valladolid de la légende Ronaldo, qui a fait les beaux jours des Merengues et qui reste en contacts avec eux, notamment pour se faire prêter des joueurs. Voici les compositions d'équipes de Zinédine Zidane et Sergio Gonzalez.

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo - Isco, Casemiro, Valverde, Modric - Benzema, Jovic

Real Valladolid : Roberto - Hervias, Bruno, Javi Sanchez, Carnero - San Emeterio, Michel - Orellana, Plano, Waldo - Weissman