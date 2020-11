Liga : Villarreal 0-1 Real Madrid (mi-temps)

Cela faisait un an et six mois que Mariano Diaz n'avait plus marqué en équipe première du Real Madrid. A l'époque, il avait même inscrit un doublé contre… Villarreal, sa victime du jour ! Ce samedi, il ne lui a fallu que deux minutes pour trouver le chemin des filets d'une belle tête plongeante sur un centre venu de la droite de Carvajal. Le but a suscité une polémique car, au départ de l'action, l'assistant a levé son drapeau pour signaler un hors jeu avant de se rétracter.

La suite de la première période a été des plus tranquilles pour le Real Madrid, Villarreal n'étant absolument pas tranchant en attaque.