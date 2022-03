Ligue des Champions : le tirage au sort des quarts de finale !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Voici les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid, le Bayern Munich, le Benfica Lisbonne, Chelsea, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid et Villarreal. Une fois le tirage au sort effectué, un second tirage aura lieu, qui déterminera le tableau final de la compétition, jusqu'à la finale du 28 mai au Stade de France.

Le tirage débute enfin.

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villarreal - Bayern Munich

Benfica - Liverpool

​Le vainqueur du match Manchester City - Atletico Madrid affrontera le vainqueur de Chelsea - Real Madrid.

​Le vainqueur de Benfica - Liverpool affrontera le vainqueur de Villarreal - Bayern Munich.

