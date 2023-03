Ligue des Champions : Real Madrid - Chelsea en affiche des quarts

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Real Madrid aura fort à faire pour conserver son titre devant Chelsea, avec le quart de finale retour à Stamford Bridge. Le tirage des demi-finales a eu lieu dans la foulée puisque le vainqueur du match entre l'AC Milan et le Napoli affrontera celui du choc entre le Benfica Lisbonne et l'Inter Milan. De fait, on pourrait avoir une autre demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City, qui avait ébloui la saison dernière.

Tirage des quarts de finale :

Real Madrid - Chelsea

Benfica Lisbonne - Inter Milan

Manchester City - Bayern Munich

AC Milan - Naples