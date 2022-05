Liverpool – Real Madrid : Darmanin charge les Anglais pour les incidents et le report du coup d'envoi !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Présent au Stade de France en compagnie de la nouvelle Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques Amélie Oudéa-Castéra, Gérard Darmanin a tweeté sur les incidents autour du Stade de France. Incidents qui ont provoqué le report du coup d'envoi de la finale de Ligue des Champions Liverpool – Real Madrid (0-1) de 36 minutes et laissé des centaines de supporters anglais, avec billets, devant les grilles.

Alors que les témoignages affluent sur les réseaux sociaux et incriminent clairement l'organisation dépassée avec des jeunes de banlieue parisienne à l'origine des problèmes, le Ministre de l'Intérieur français a de son côté rejeté la faute sur les fans anglais : « Des milliers de «supporters » britanniques, sans billet ou avec des faux billets ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l’ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile ».

Une version visiblement corroborée par l'UEFA dans un communiqué...

Avec @AOC1978, au PC sécurité du Stade de France. Des milliers de «supporters » britanniques, sans billet ou avec des faux billets ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l’ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile. pic.twitter.com/gEXCqPhWmZ — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 28, 2022

