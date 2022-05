Real Madrid : Mendy s'enflamme après le "parcours de folie" des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ferland Mendy :

« C'est la folie, beaucoup d'émotions, avec les supporters... Il y a beaucoup d'émotions. Derrière, on s'est parlé, on est resté soudé et ça a payé. On a fait un parcours de folie. On n'était pas attendu, on n'était pas favori mais on a fait le parcours et on est allé au bout »