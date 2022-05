Liverpool – Real Madrid : Vinicius et Courtois en héros, les Merengue sur le toit de l'Europe, les notes ! (revivez le match)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Merci à tous de nous avoir suivi. Voici nos notes des Merengue à l'issue de cette 14e victoire du Real Madrid en Ligue des Champions.

Nos notes des Merengue :

Courtois (10) – Carvajal (8), Militao (6), Alaba (6), Mendy (5) – Kroos (5), Casemiro (6), Modric (6) - Valverde (7), Benzema (6), Vinicius (8).

Homme du match : Courtois (10)

Note du match : 12/20

France Football ne peut pas ne pas lui donner son 1er Ballon d'Or, impossible :

🇫🇷 KARIM BENZEMA DEVIENT L'UNIQUE JOUEUR FRANÇAIS À REMPORTER 5 C1. #UCLfinal pic.twitter.com/ysI0csts3q — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) May 28, 2022

Les finales ne se jouent pas, elles se gagnent et le Real en est la plus grande preuve :

💥 Le Real Madrid remporte la C1 pour la 14ème fois de son histoire. #UCLfinal #LIVRMA



😲 C'est minimum deux fois plus que tous les autres clubs (l'AC Milan est à 7). pic.twitter.com/xzKb2aXKmy — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) May 28, 2022

Don Carlo :

The most successful manager in UCL history.



🏆🏆 Two Champions League with Real Madrid.



🏆🏆 Two Champions League as a coach with Milan.



🏆🏆 Two Champions League as a player with Milan.



🥇 Only one to win the title in all top 5 leagues.



𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐀𝐧𝐜𝐞𝐥𝐨𝐭𝐭𝐢 ⭐️ pic.twitter.com/divGsQyhxv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2022

🏆C'EST FINI APRES UNE SORTIE AERIENNE DE COURTOIS. LE REAL S'IMPOSE 1-0 ET GAGNE SA 14E C1.

Cela sent très bon pour la 14e Ligue des Champions pour le Real Madrid et le Ballon d'Or pour KB9 :

Le ballon d’or va remporter Karim Benzema. #LIVRMA — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 28, 2022

90e+3 🔄 : le buteur Vinicius Jr sort, Rodrygo rentre.

90e+2 : frappe de Camavinga au dessus. Le Real contrôle le temps.

90e+1 : Ceballos rate une énorme balle de contre-attaque alors que la défense des Reds était montée... Corner.

Encore 5 minutes à tenir, 5 minutes. Je respire plus.

90e 🔄 : turn-over à la Don Carlo, Modric sort, Ceballos rentre. On va rentrer dans le temps additionnel...

89e : Courtois (encore lui) soulage sa défense sur corner. Le Belge s'envole devant Konaté.

87e : en un contre un face à Alexander-Arnold dans la surface, Benzema perd son duel. C'est dommage.

85e 🔄 : "cuit-carbo-bouilli" Valverde cède sa place à Camavinga.

24-3 au nombre de tirs, 0-1 au tableau d'affichage. On vous dit pas ce qu'on pense, vous le savez !

Carlo Ancelotti : "La photo avec le cigare ? Non je ne fume pas de cigares. C’était juste une photo avec mes amis. Parce-que oui, ces joueurs sont mes amis."



On va pleurer de joie Carletto 🥺🤍 pic.twitter.com/yIyh8LpjIa — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) May 4, 2022

84e : dans la foulée, le Real part en contre par Vinicius Jr qui sert Benzema. Le Français joue mal le coup...

83e : mamamia ! On ne sait plus quoi dire de Courtois ! Ferland Mendy se fait déposer par Mo Salah mais l'Egyptien bute encore sur le géant vert. Quel arrêt de Masterclass ! Il vaut un but.

82e : Fort Alamo dans la surface du Real mais Naby Keïta tue un pigeon du Stade de France ! C'est long, très long, trop long.

80e : et le nouvel arrêt au sol de Courtois sur une frappe détournée. Ce gardien est un monstre. UN monstre.

78e : sauvetage de Militao puis d'Alaba. C'est une muraille derrière !

77e 🔄 : Firmino et Keita rentrent, Henderson et T.Alcantara sortent.

76e : oh l'occasion ratée du Real ! La défense de Liverpool s'est mal aligné. Casemiro, seul face à Alisson, veut remiser à Benzema... C'est manqué !

Résumé du match de Courtois en 12 secondes :

71e : joli retour de Konaté sur Vinicius qui partait dans ses dribbles à l'entrée de la surface.

20 minutes à tenir + les arrêts de jeu + les Turpinades de Turpin. Allez, on tient la 14e !

69e : popopopopopo Courtois ! Le ballon navigue devant le but du Real, Jota remise pour Salah. Le Belge jaillit vite et sort une nouvelle parade !

Petite stat sur Vinicius Jr :

5 - Vinícius Jr (21y 320d) is the fifth youngest player to score in an #UCLfinal after Marco Asensio (21y 133d in 2017), Lars Ricken (20y 322d in 1997), Carlos Alberto (19y 167d in 2004) and Patrick Kluivert (18y 327d in 1995). Samba. pic.twitter.com/8FKqnZbzLg — OptaJose (@OptaJose) May 28, 2022

65e 🔄 : un peu de répit pour Carvajal, Luis Diaz sort, Diogo Jota rentre.

64e : et l'horizontale de Courtois pour sortir la frappe enroulée de Mo Salah. 7e parade pour le Belge. Une statue pour le mec qui n'a officiellement plus du tout le "seum".

62e 🟨 : jaune pour Fabinho.

Le génie de Carlo Ancelotti, c'est quand même de faire jouer un milieu défensif à droite et que ce mec se dépouille en sortant une prestation XXL.

59e ⚽ : yes papa ! Débordement du véritable ailier droit formé au poste et qu'on a toujours imaginé ainsi Fede Valverde, l'Uruguayen tente visiblement de frapper mais écrase son tir... Vinicius Jr, seul au second poteau conclut ! Et ça fait 1-0.

L'ouverture du score du Real Madrid ! ⚪️



Valverde trouve un intervalle parfait pour centrer sur Vinicius Jr qui marque son 22ème but de la saison ⚽️#UCLfinal | #LIVRMA



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/VDbmt59wg7 — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 28, 2022

57e : Mo Salah demande une main de David Alaba. C'est léger. Clément Turpin ne bronche pas.

55e : ça chauffe autour de Clément Turpin après un ippon de Luis Diaz sur Eder Militao. Toujours pas de carton dans ce match fermé.

53e et 54e : toutes les frappes des Reds sont repoussées par la défense héroïque de Madrid. Courtois repousse le centre d'Alexander-Arnold.

Toujours 0-0 dans cette finale de Coupe de la Ligue entre Reims et Brest. #LIVRMA — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 28, 2022

50e : le Real reprend la possession du ballon mais il n'y a pas un rythme fou.

47e : ouh le sauvetage de Carvajal devant Luis Diaz ! C'était chaud.

C'EST REPARTI.

Liverpool aura plus fait mal au Real que sur ses précédentes finales... Et après seulement 45 minutes. Tout se déroule toujours suivant le plan de Don Carlo.

5 - Liverpool a cadré autant de tirs en première période ce soir (5) que lors de ses 2 précédentes finales de Ligue des Champions réunies (2 en 2018 & 3 en 2019). Insistant. #LIVRMA pic.twitter.com/xXxz9y0aJj — OptaJean (@OptaJean) May 28, 2022

Franchement, ce but refusé, c'est pas une arnaque ?

⚡️ Alors selon vous ? Hors-jeu ou pas ? pic.twitter.com/eVqXP3lHPa — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2022

0-0 A LA PAUSE APRES 3 MIN D'ARRET DE JEU. Le Real a mieux fini qu'il n'a commencé et a failli marquer sur sa première frappe.

45e+1 : But finalement refusé après 3h et 42 min d'analyse...

La validation du but est retardée à 22h35. #LIVRMA — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 28, 2022

📺 Suspense. Allez Turpin ! Vas-y, donne-le nous celui-là !

43e min 🏁 : Benzemarque ! Sur un cafouillage, le Français trouve la faille en profitant d'un choc entre Konaté et Alisson. Hors-jeu annoncé mais VAR.

43e min : 10-0 au nombre de tirs pour Liverpool. 0-0 au tableau d'affichage. Tout se déroule selon le plan de Don Carlo.

40e : quel tacle de Militao pour contrer Sadio Mané dont la frappe partait bien ! Sur le corner qui suit, le premier pour les Reds, Henderson expédie une frappe puissante à côté.

39e : joli retour de Carvajal face à la pile électrique Luis Diaz. Sacré duel sur le flanc droit de la défense madrilène.

36e : premier frisson sur le but d'Alisson. Vinicius fait un petit festival, retour de Jordan Henderson. C'est un corner... qui ne donne rien.

(Hors match) : Il faudra quand même que l'organisation et l'UEFA rendent des comptes aux supporters...

Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022

34e : tête de Mo Salah, laissé libre par Eder Militao et David Alaba, dans les bras de "Monsieur" Courtois.

Sadio Mané, une histoire de poteaux et de finales :

2 – Sadio Mané 🇸🇳 est le premier joueur à trouver les montants adverses lors de 2 finales différentes de Ligue des Champions depuis qu’Opta analyse la compétition (2003/04), à chaque fois contre le Real Madrid (2018 et ce soir). Frustrant. #LIVRMA pic.twitter.com/miFlG7wwXP — OptaJean (@OptaJean) May 28, 2022

30e : on vient de passer la demi-heure de jeu et le Real a remis un peu le pied sur le ballon.

29e : frappe lointaine de Fabinho largement au dessus. La pression est un peu retombée.

Courtois, c'est 12 sur 10 pour l'instant !

La hype Courtois n'est pas volée :

Thibaut Courtois aurait même arrêté Xavier Dupont de Ligonnès. #LIVRMA — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 28, 2022

21e : Courtois, je t'aime ! Le Belge détourne sur son poteau une bonne frappe du 2e du classement du Ballon d'Or 2022, Sadio Mané.

20e : frappe au dessus d'Alexander-Arnold après un bon décalage de Salah. Liverpool domine. Le plan du braquage se met déjà en place. Bravo Carlo !

17e : et Courtois qui capte la frappe de Salah. C'est le feu dans la défense du Real depuis deux minutes.

16e : ouh Courtois ! Le Belge sort LA parade au sol devant Mohamed Salah alors que le flanc gauche du Real Madrid a été transpercé par Alexander-Arnold. C'était chaud ! Première occasion du match.

Alors que les vannes se poursuivent sur l'organisation (ça détend...) :

Les autorités françaises quand elles ont vu 50 000 Anglais arriver à Paris alors que ça fait des années qu’elles interdisent les déplacements de tous les supporters. #LIVRMA pic.twitter.com/jj1O71q30d — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 28, 2022

14e : les Reds ont le pied sur le ballon mais défensivement la Maison blanche est sereine. Le tandem Militao - Alaba est dans son match.

10e 🏁 : Sadio Mané redresse le ballon sur Casemiro qui relance plein axe sur Mohamed Salah. Le ballon était sorti...

7e : Fede Valverde à droite, ça galope ! Au 100m, Robertson peut pas test... Mais le centre ne trouve personne.

6e : le Real met le pied sur le ballon mais ça tourne autour de la défense des Reds bien regroupée. Le round d'observation se poursuit.

2e : le premier coup-franc de la partie est pour Liverpool. C'est dans le paquet mais le Ballon d'Or 2022 Karim Benzema repousse dans la tête.

Une finale et des people suite... Pablo Longoria et Frank McCourt (OM), Michel Salgado, William Gallas.

De nombreuses personnalités sont présentes au Stade de France



Suivez le direct > https://t.co/ri9bkztEWh #LIVRMA pic.twitter.com/jmlvvU0YBR — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 28, 2022

C'EST PARTI, ENFIN, PAS TROP TOT. VAMOS MADRID !

L'hymne de la Ligue des Champions a été sifflée. Sans surprise vu l'organisation du match...

ENFIN ! Les joueurs entrent sur la pelouse du Stade de France 😍#LIVRMA, c'est maintenant sur CANAL+ 🏆#UCLfinal



▶️ https://t.co/IloKKYKxS5 pic.twitter.com/DMsNLt7sVX — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 28, 2022

Les deux équipes vont rentrer sur le terrain... Enfin.

L’UEFA s’excuse pour le retard du concert de Camilo Cabello et conseille aux spectateurs de rester pour le spectacle d’après-concert. #LIVRMA — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 28, 2022

Min-16 : la cérémonie va commencer. Oui, on aurait pu s'en passer...

On risque de ne pas voir de finale européenne en France avant très longtemps...

La honte. Venir à une finale de Ligue de Champions, se faire gazer, pour certains ne pas pouvoir entrer après des heures d’attente aux abords du stade, pour d’autres pénétrer dans l’enceinte sans billet. Écoeuré. On a beau rôle de se moquer de la CAN… #LIVRMA — Bertrand Latour (@LatourBertrand) May 28, 2022

Bien l’organisation… une honte en mondiovision … 👌👏👏 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 28, 2022

Alors que Rafael Nadal est arrivé en tribune pour supporter son Real Madrid, le coup d'envoi est encore repoussé à 21h36. Youpi... Chauffez le thermos de café, on est là pour un moment.

Toujours aucune occasion… pas ouf ce début de match. #LIVRMA — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 28, 2022

Min-20 (pour l'instant !) : assez d'accord avec Vincent Duluc, et vous ?

La France est donc incapable d'organiser une finale de Ligue des champions et de filtrer rationnellement des supporters. Un sommet d'incompétence, une faillite absolue. — vincent duluc (@vincentduluc) May 28, 2022

Alors que l'Emir du Qatar est bien là :

🔴🔵 L'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani est présent au Stade de France. #UCLfinal pic.twitter.com/Og7zotfrg2 — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2022

Nouveau report du début du match, désormais c'est annoncé pour 21h30.

Aussi poreuse que la défense du Barça la défense des stadiers de Saint-Denis :

Min-12 : une petite stat comme ça :

Alors que le match est retardé, on tenait juste à rappeler que le Real Madrid a remporté ses 7 dernières finales de Ligue des Champions. #LIVRMA #UCLfinal pic.twitter.com/o2934ZdmR6 — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) May 28, 2022

Min-20 : les retards sont liés aux supporters anglais, lesquels tentent de forcer l'accès sans billet. Beaucoup, beaucoup de supporters de Liverpool dans le stade. Les Reds ont gagné la bataille du marché noir. Tant que les Merengue gagnent celle du terrain...

Pour patienter, Edu Aguirre (El Chiringuito), le pote de Cristiano Ronaldo, qui se fait éjecter quand il demande à Zinédine Zidane s'il va à Paris :

🇫🇷¡ZIDANE habla con @EduAguirre7 antes de entrar a la #UCLFinal!



⚪¡El técnico francés se sigue acordando del Real Madrid!



Vive el partido con nosotros en #ChiringuitoInside:

🔴 YT: https://t.co/tJRA1ghizD

🟣 TW: https://t.co/D7dqcx1x2q

🔵 FB: https://t.co/2iDpF3bwUU pic.twitter.com/JJ6o19nJPF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 28, 2022

Bon, le match démarrera à 21h15 à cause de soucis d'accès au stade.

🚨 C'est la panique au Stade de France ! Des centaines de personnes ont forcé le passage pour s'introduire dans l'enceinte. Le début de la rencontre est retardé de 15 minutes ► https://t.co/rK5B5TanJS pic.twitter.com/2JXJiUOLxh — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2022

On est bien dans l'ambiance :

Zinedine Zidane vient d’arriver au Stade de France pour assister à la finale de la Ligue des champions.

Une foule de supporters autour de lui. Certains lançaient des « Zidane à Paris ! », d’autres : « Jamais le PSG Zizou ! ». L’intéressé na fait qu’esquisser un sourire. #LFCRMA — Julien Maynard (@JulienMaynard) May 28, 2022

Min -30 : Don Carlo Ancelotti n'a pas donné dans la surprise avec son onze pour ce match. En espérant que l'Italien nous sorte un nouveau braquage dont il a le secret après les qualifications folles contre le PSG, Chelsea et Manchester City. Deux Anglais sont déjà tombés, jamais deux sans trois ? En tout cas, le Mister était en forme à son arrivée au stade. Il a d'ailleurs fait un clin d'oeil aux journalistes, assurant que ses "vétérans" étaient prêts et qu'ils avaient fait une "bonne heure" de sieste avant de venir. Détendu, Don Carlo.

Min -30 : Grand rendez-vous ce soir pour le Real Madrid et pour Karim Benzema. Pour la première fois depuis ses trois victoires consécutives avec Zinédine Zidane (2016, 2017, 2018), la Maison blanche se retrouve en finale de C1. Une finale particulière, délocalisée de Saint-Pétersbourg (Russie) à Paris (Stade de France) suite à la guerre en Ukraine. Une finale qui devrait être décisive dans la course au Ballon d'Or qui oppose Karim Benzema à Sadio Mané et Mohamed Salah.

Liverpool – Real Madrid, les compos officielles

Liverpool - Real Madrid, le live-texte La 67e finale de la Ligue des Champions oppose ce samedi soir (21h) au Stade de France Liverpool au Real Madrid. Un classique entre deux des principaux vainqueurs de la compétition. Les Merengue brigueront une 14e C1 alors que les Reds visent la passe de 7. Nous vous proposons de suivre la rencontre dans un live-texte direct, vivant et ouvertement pro-Merengue !

