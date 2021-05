LOSC - Mercato : un ancien du PSG accusé du flop Eden Hazard au Real Madrid !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Le journal AS a fait les comptes : depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard a joué 2 441 minutes sous le maillot madrilène. Chaque minute jouée coûte jusque là 39 400€. Chaque but coûte actuellement 19 M€. Un fiasco que le site pro madrilène Bernabeu Digital impute en partie à Thomas Meunier, l'ancien joueur du PSG, aujourd'hui à Dortmund, coupable d'avoir blessé le Belge il y a deux ans lors d'un match entre le PSG et le Real.

Meunier visé

Une blessure dont ne se serait jamais vraiment remis Hazard. « C'était une charge très vilaine, envers un partenaire de sélection, et Hazard, KO, n'a jamais pu récupérer », peut-on lire dans un article intitulé « Bye Bye Hazard » dans lequel l'ancien joueur de Chelsea en prend pour son grade... encore plus que Meunier.