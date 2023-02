Majorque - Real Madrid : menés à la pause, les Merengue ont perdu un titulaire

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

En plus d'avoir perdu Thibaut Courtois, qui s'est blessé à l'échauffement et a dû laisser sa place à Andriy Lunin, le Real Madrid est mené à la pause sur la pelouse de Majorque (1-0). Vedat Muriqi (13e) a inscrit l'unique but d'une première période dominée par les Merengue.