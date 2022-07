Manchester United : Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo, est de retour à Madrid...

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Où évoluera Cristiano Ronaldo (37 ans) la saison prochaine ? Alors que le mercato bat son plein, les dernières rumeurs font état d’un rapprochement entre Jorge Mendes et l’Atlético Madrid, où Diego Simeone aurait déjà validé son transfert.

Pour s’offrir les services de CR7, le club espagnol doit d’abord dégraisser mais les rumeurs ont repris de plus belle à cause de... Georgina Rodriguez. La compagne de l’attaquant portugais, originaire de Madrid, a fait une petite escale dans la capitale espagnole ces derniers jours.

Entourée de ses filles et d’une partie de sa famille madrilène, la sculpturale compagne de Cristiano Ronaldo a pris plusieurs clichés pour immortaliser l’événement. Et redonner un peu plus de force à un éventuel retour de sa moitié à Madrid.