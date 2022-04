Mené, le Real Madrid reste en vie face à Manchester City grâce à Benzema (mi-temps)

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Après avoir concédé le premier but de la tête par Kévin De Bruyne avant la 2e minute de jeu et une seconde réalisation rapidement derrière par Gabriel Jesus (11e), les Merengue auraient pu sombrer face aux Citizens. C'était sans compter sur la soif de vaincre de leur capitaine Karim Benzema, auteur du but de l'espoir (33e). Le match est encore ouvert même si les hommes de Carlo Ancelotti souffrent énormément...

Manchester City 2-1 Real Madrid (mi-temps) Au terme d'un premier acte animé, le Real Madrid est mené sur la pelouse de l'Etihad Stadium de Manchester City (1-2). Les buts sont signés de Kévin De Bruyne (2e), Gabriel Jesus (11e) et Karim Benzema (33e).

Alexandre Corboz

Rédacteur