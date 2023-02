Ødegaard balance sur le Real Madrid, Alba fait deux annonces fortes au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sport :

Dans son édition du jour, le quotidien catalan Sport revient sur les déclarations du président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui a notamment promis un mercato estival animé dans le sens des arrivées.

#PortadaSPORT 🗞



🗣️ 'LAPORTDA DA LA CARA' es la portada de SPORT de hoy



🕊 Además, murió Marcos Alonso, el 'pichón', a los 63 años de edadhttps://t.co/r3RBbsPnrB — Diario SPORT (@sport) February 9, 2023

Mundo Deportivo :

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui pleure par ailleurs la mort du père de Marcos Alonso, ancien joueur du Barça et de l'Atlético Madrid.

Marca :

Jordi Alba a accordé ce vendredi un entretien à Marca. Le latéral gauche espagnol s'est notamment exprimé sur son avenir, affirmant son souhait d'aller au terme de son contrat avec le club blaugrana (juin 2024). "Remplir l'année restante de mon contrat avec le Barça ? Bien sûr. Je me sens capable et je pense être à un bon niveau. Si le club me demande de baisser mon salaire pour rester jusqu’à la fin de mon contrat, je le ferai." Par ailleurs, le quotidien madrilène a rapporté les propos de l'ancien offensif du Real Madrid, Martin Ødegaard, qui évolue désormais à Arsenal. "Peut-être que si j'étais espagnol, ils m'auraient donné plus de temps pour grandir au Real Madrid", a lâché le Norvégien dans une lette publiée dans The Players Tribune.

#LaPortada "La Liga está en nuestras manos, aunque el Madrid apretará hasta el final", dice @JordiAlba en esta entrevista @marca 🗞️ pic.twitter.com/AtlXgs5Wp3 — MARCA (@marca) February 9, 2023

AS :

Du côté d'AS, c'est Joao Felix, prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison à Chelsea par l'Atlético Madrid, qui a été interviewé.