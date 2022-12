On en sait plus sur l'offre d'Al-Nassr à Busquets, Benzema déjà titulaire avec le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Sport :

Toute la presse espagnole dont Sport a rendu hommage au roi Pelé, décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Par ailleurs, le quotidien catalan a mis en lumière Jordi Alba, qui fêtera son 300e match sous les couleurs du FC Barcelone contre l'Espanyol Barcelone.

Mundo Deportivo :

Comme nous vous l'avons relayé ce vendredi matin, le club saoudien d'Al-Nassr aurait formulé une offre vertigineuse au milieu de terrain et capitaine du Barça, Sergio Busquets, selon les informations de Mundo Deportivo. Alors que l'Espagnol arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club blaugrana, l'offre serait pour cet hiver et non l'été prochain.

AS / Marca :

Alors que le Real Madrid se déplace ce vendredi sur la pelouse de Valladolid pour son match de reprise, AS et Marca ont dévoilé la compo probable des Merengue pour cette rencontre. Karim Benzema, remis de ses pépins physiques, devrait être titulaire en attaque aux côtés de Marco Asensio et Vinicius Junior.