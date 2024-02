Porté par une attaque de feu, le Real Madrid détruit Girone, la Liga est jouée !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cette saison, une seule équipe a battu Girone en Liga… Et cette équipe, c’est le Real Madrid alors finalement quoi de plus logique qu’une hiérarchie s’installe sur le toit du championnat espagnol.

Bellingham touché à la cheville Pichichi de Liga (16 buts) et auteur d’un nouveau doublé, Jude Bellingham a fait une petite frayeur aux fans du Real quelques minutes après sa sortie. Sur le banc, l’Anglais est en effet apparu avec une grosse poche de glace sur la cheville. Pas de quoi rassurer à trois jours du choc de Ligue des Champions face au RB Leipzig. Bellingham en el banquillo con hielo en el tobillo afectado...#RealMadridGirona pic.twitter.com/YwsuKlVkil — MARCA (@marca) February 10, 2024

Vinicius, Bellingham et Rodrygo ont détruit Girone

Alors qu’on se disait que, peut-être, les Merengue seraient un peu plus friable avec leur défense centrale Carvajal – Camavinga, il n’y a finalement pas eu de matchs au Bernabeu tant la Maison blanche a livré un récital offensif. Récital lancé dès la 6ème minute sur un « golazo » de Vinicius Jr de l’extérieur de la surface.

Dans un grand soir, le Brésilien a multiplié les délices. D’abord un amour d’extérieur du pied pour lancer Jude Bellingham dans la profondeur (2-0, 36ème) puis en effaçant le flan droit catalan pour permettre à l’Anglais de s’offrir un doublé (3-0, 54ème). Il n’y avait qu’une équipe sur le pré et, d’un rush solitaire partant de sa moitié de terrain, Rodrygo a donné encore plus d’ampleur à la victoire madrilène (4-0, 61ème). En toute fin de partie, le Real a obtenu un penalty par Arda Güler mais Joselu a trouvé le poteau (90ème). Girone surprend peut-être toute la Liga mais au Real on a la clé pour les faire chuter… Il y a désormais un trou de cinq points entre les deux équipes.

