PSG : Haaland met une terrible claque à Mbappé devant le Real Madrid

Alors que le Real Madrid courtise ardemment Kylian Mbappé et Erling Haaland depuis plusieurs mois, le journal madrilène AS a réalisé un sondage pour savoir qui les supporters merengue préféraient avoir dans leur équipe entre les deux joueurs.

Les supporters du Real Madrid a fait leur choix entre Mbappé et Haaland

Et c'est l'attaquant de Manchester City qui a récolté le plus de suffrages, et assez largement. En effet, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a reçu près de 40 000 votes tandis que la star du Paris Saint-Germain n'en a glané qu'un peu de moins de 9 000, soit environ 82% pour Erling Haaland et 18% pour Kylian Mbappé. Les supporters de la Casa Blanca ne semblent donc pas avoir digérés l'épisode de l'été dernier où le natif de Bondy a décidé de snober le Real Madrid pour prolonger son contrat avec le PSG.

💥 ¡Haaland golea a Mbappé!



👀🇳🇴 En un sondeo realizado en https://t.co/tUGaoHDuVJ, el noruego es el favorito de la afición. El 82% de los casi 40.000 encuestados ficharían al del City para el Madrid en lugar de al astro del PSG



🤔 ¿Tú a cuál prefieres? pic.twitter.com/8VBXl3sewp — Diario AS (@diarioas) March 26, 2023

Pour résumer Dans un sondage réalisé par le journal madrilène AS, environ 82% des votants préféreraient que le Real Madrid recrute Erlign Haaland plutôt que Kylian Mbappé.

