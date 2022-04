PSG : le Real Madrid et Benzema ont pourri la vie de ce cadre parisien

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Les maux pour le dire. Et sans aucune retenue. Le défenseur central du PSG, Marquinhos, est ainsi revenu sans détour sur l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Un duel, et un match retour au Bernabeu, qui a laissé des traces et qui n'est sans doute pas oublié à ce jour. C'était hier sur Canal Plus.

"Oui, ça a été un match dur à digérer. Nous les joueurs après un match comme ça, désolé du terme, on est les premiers à être dans la merde. Ça a été un match important pour nous. Le lendemain, ça a été une journée où même de l’eau était compliquée à avaler. Benzema ? J’ai gagné le duel au premier match et lui a gagné le duel au second. J’aurais peut-être dû mieux me concentrer sur mes propres actions, des fois tu veux tellement penser aux autres…"

Benjamin Danet

Rédacteur