PSG : le Real Madrid rappelle à Messi que Cristiano Ronaldo est meilleur que lui

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Le 21 avril 2012, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse du FC Barcelone (2-1). Un Clasico qui restera dans les annales grâce à la célébration "Calma, Calma" de Cristiano Ronaldo, qui a offert la victoire aux Merengue à un quart d’heure du terme.

Sur son compte Tiktok officiel, le club merengue a publié ce mercredi la vidéo du but et de la célébration iconique de la star portugaise. Le tout accompagné de la musique "Cristiano Ronaldo est meilleur que Lionel Messi". Même si cela ne surprendra personne, le Real Madrid a donc rappelé sa position dans le débat du GOAT entre CR7 et la Pulga.