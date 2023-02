PSG - Mercato : Mbappé a un autre club en tête que le Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

C’est une déclaration qui va faire peur aux supporters du PSG et du Real Madrid ! Hier, à l’occasion de la cérémonie FIFA The Best, Kilyan Mbappé a été interpellé sur le club dans lequel il évoluerait s’il venait à signer en Italie. "Si je viens, c’est que l'AC Milan". Si le contexte de cette réponse n’est pas totalement clair, nul doute que cette sortie risque de faire parler en Italie.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2025, l’avenir de Kylian Mbappé est constamment sur les lèvres des observateurs et fans madrilènes qui rêvent de le signer. Le niveau stratosphérique du Français a fait énormément parler à Madrid ces dernières semaines, les dirigeants de la Casa Blanca espère le signer en 2024. L’intérêt d’autres clubs pourrait-elle fragiliser la position des Merengues dans ce dossier ?

