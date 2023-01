PSG, Real Madrid - Mercato : Le Graët a réconcilié les supporters merengue et Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La saison passée, Kylian Mbappé a décidé de prolonger l'aventure au PSG. Courtisé par le Real Madrid, les Merengues pensaient vraiment que le génie français allait rejoindre la capitale espagnole. Une prolongation à Paris qui a agacé de nombreux supporteurs, fans et observateurs de l'actuel Champion d'Europe en titre. Cependant, depuis quelques semaines, Kylian Mbappé a de nouveau la cote au Real Madrid.

En plus de la prestation XXL de l’attaquant du PSG au Mondial, la prise de position du Français pour défendre Zinédine Zidane n’est pas inaperçue. Ce mardi, Defensa Central explique qu’en Espagne, en particulier au Real Madrid, on suit de près ce conflit entre Kylian Mbappé et le (désormais ex) président de la FFF, Noël Le Graët.

Les dirigeants de la Casa Blanca n’avaient pas forcément apprécié le comportement du Français pour l’histoire des droits à l’image des Bleus, ils redoutaient que le Français souhaite des conditions similaires dans la capitale espagnole. Les supporteurs ont apprécié que l’international français défende son compatriote qui est une légende du Real Madrid. Le média madrilène révèle que l'une des raisons d'une potentielle arrivée de l’attaquant du PSG chez les Merengues, serait motivée par un éloignement des polémiques dans son pays.