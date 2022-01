PSG – Real Madrid : Benzema lance le choc et fait un clin d'oeil à Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le 15 février prochain, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du PSG en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Un choc au sommet durant lequel Karim Benzema aspire à briller. Dans un entretien à Téléfoot, qui sera diffusé demain matin, l'attaquant des Merengue est revenu sur ce tirage... qu'il aurait préféré différent pour son équipe.

« Affronter Mbappé? C'est plus spécial »

« Bah ça approche, c’est un match de Ligue des Champions. On sait que les matches de Ligue des Champions c’est toujours compliqué. On aurait aimé toucher un autre adversaire. Malheureusement on touche le PSG », a déploré l'ancien Lyonnais, heureux toutefois de croiser le fer avec son nouvel ami Kylian Mbappé, qu'il espère voir arriver à Madrid l'été prochain.

« C’est plus spécial parce que l’on se connaît, parce que plein de choses, c’est sûr. Mais oui, ça va être spécial. Et voilà ça va être un bon match », a commenté, sourire en coin, KB9.