PSG, Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : un sérieux tacle du clan Haaland au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Erling Haaland va être l'une de plus grosses attractions du prochain mercato estival. Le jeune buteur norvégien ne prolongera pas son contrat avec Dortmund et va donc quitter le club en fin de saison. Alors que les deux plus grands clubs espagnols veulent l’attirer, le porte-parole d’Haaland aurait mis un tacle sévère au Real Madrid.

En effet, alors que de nombreuses rumeurs parlent d’un accord entre le Real Madrid et Haaland pour une arrivée en 2023 (et ainsi donner la priorité à Mbappé cet été), le porte-parole du clan Haaland a poste un commentaire sur Twitter : « S'il vous plaît, arrêtez ces histoires "deal 2023". Erling Haaland n'est pas une voiture d'occasion... Qui peut être garé quelque part jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Haaland est comme une Bugatti que vous utilisez MAINTENANT !!!»

Les dirigeants du Real Madrid apprécieront. Et ceux du FC Barcelone ou du PSG également.

Por favor, detengan estas historias del «acuerdo 2023».

Erling Haaland no es un coche de segunda mano... Que se puede aparcar en algún sitio hasta que se necesite.



Haaland es como un Bugatti que usas YA!!! — Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) February 23, 2022