PSG, Real Madrid : Neymar s’immisce dans la polémique Vinicius - Koke

Le derby entre l’Atlético Madrid et le Real prévoit d’être bouillant dimanche soir. En conférence de presse, Koke, le capitaine des Colchoneros, a averti Vinicius Junior, qui a l’habitude de célébrer ses buts en dansant : « il y aura des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda ». Neymar a pris connaissance de ce qui est devenu une polémique et a défendu son compatriote.

Sur Instagram, l’attaquant du PSG a adressé un message à Vinicius, son coéquipier en sélection brésilienne. « Dribble, danse, soi toi-même ! Heureux comme tu es. Prochain but on danse mon garçon », a écrit Neymar. Ce à quoi l’ailier du Real Madrid a répondu par la suite : « toujours », avec une photo de lui avec Neymar et Lucas Paqueta en train de danser après un but avec le Brésil. Cette saison, Vinicius Junior a marqué 4 buts en cinq matchs de Liga.