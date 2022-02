PSG - Real Madrid : deux Merengue sous le coup d'une suspension pour le match retour

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Le Paris Saint-Germain reçoit le Real Madrid, ce mardi (21h) au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Pour le premier rendez-vous de ce choc, le club merengue débarque dans la capitale française avec deux joueurs sous la menace d'une suspension.

Mendy et Casemiro sous le coup d'une suspension

Il s'agit de Ferland Mendy et Casemiro, qui ont tous deux reçu deux cartons jaunes lors de la phase de poules. En cas d'avertissement lors du match aller face au PSG, le latéral gauche français et le milieu de terrain brésilien seront donc suspendus pour le match retour, qui se jouera le 9 mars prochain. De son côté, le club de la capitale ne compte aucun joueur menacé d'une possible suspension.