PSG : Sergio Ramos effacé des tablettes du Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Espagne dimanche en Arabie Saoudite en dominant Bilbao (2-0). Un titre qui a permis à Marcelo de devancer Sergio Ramos d'une unité et de revenir à égalité avec Gento, le joueur le plus titré de l'histoire du club merengue, avec 23 trophées.

En fin de contrat en juin, Marcelo (33 ans) a remporté 5 fois la Liga, 4 Ligues des champions, 4 Coupes du monde des Clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 2 Coupes du Roi et 5 Supercoupes d'Espagne.

🎥 Marcelo soulève le trophée ✨🤍



WE ARE THE CHAMPIONNSS 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/sz8xjwJTgu