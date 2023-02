PSG : un prestigieux coéquipier de Benzema au Real Madrid l’a trahi avec Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Lionel Messi a été élu meilleur joueur de l’année aux trophées FIFA The Best, lundi soir à Paris. Une consécration de plus pour l’attaquant argentin du PSG, distingué devant Kylian Mbappé et Karim Benzema. Pour ce faire, Messi a reçu 52 points devant son coéquipier du PSG (44) et la star du Real Madrid (34). Et le vote de David Alaba a pu faire la différence. Capitaine de l’Autriche et titulaire chez les Merengue, le défenseur a en effet voté Messi devant Benzema !

Un choix d’autant plus surprenant que ce même Alaba, qui a semblé ériger le Mondial comme baromètre de son choix, a préféré miser sur Carlo Ancelotti devant Lionel Scaloni pour l’entraîneur de l’année. En Espagne, un début de polémique est déjà né sur le sujet à tel point qu’Alaba a dû se justifier.

« L'équipe nationale autrichienne vote pour ce prix en équipe, pas moi seul, a-t-il affirmé sur Twitter ce matin. Tout le monde dans le conseil d'équipe peut voter et c'est ainsi que cela est décidé. Tout le monde sait, surtout Karim, combien je l'admire lui et ses performances. J’ai toujours dit qu’il était le meilleur attaquant du monde et c’est toujours le cas. Sans doute possible. »