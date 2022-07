Real Madrid : Benzema est le nouveau capitaine des Merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Karim Benzema est devenu un joueur indispensable au Real Madrid au fil des années. L’attaquant français est l’un des favoris pour le prochain ballon d’or, qui sera attribué dans les prochains mois, suite à sa saison remarquable. Benzema rentre encore plus dans l’histoire du Real Madrid.

Benzema Capitaine !

Avec le départ de Marcelo, Karim Benzema a été promu en tant que capitaine numéro 1 du Real Madrid pour la saison prochaine. Outre son statut de leader offensif, le buteur merengue aura un rôle encore plus conséquent avec le brassard.

🚨| OFFICIAL: Karim Benzema is now Real Madrid's captain. pic.twitter.com/wN4rrrqG6g