Real Madrid : 3 facteurs à l'origine de la mauvaise passe de Varane

Le calvaire a débuté le 7 août, par deux bourdes invraisemblables en 8es de finale retour de la Champions League contre Manchester City (1-2). Depuis, Raphaël Varane fait preuve d'une grande fébrilité sur le terrain, à tel point que son statut d'intouchable au Real Madrid est remis en cause. L'Equipe s'interroge sur la perte de confiance de l'ancien Lensois. Selon le quotidien, trois facteurs l'expliquent…

Fatigue physique, usure psychologique et… paternité !

« Dans l’entourage du défenseur, on évoque une forme de fatigue physique et une usure psychologique. A 27 ans, Varane, 69 sélections, a quasiment tout gagné : une Coupe du monde, quatre Ligue des champions, trois Ligas, une Coupe du Roi. Il avait toujours su profiter des vacances estivales pour rebondir et se remettre à l’endroit. Mais la longue coupure forcée du printemps dernier n’a pas eu les mêmes effets. »

« Cette période n’est pas non plus comme les autres pour l’ancien Lensois. Il a été papa une nouvelle fois et son quotidien en a été bousculé. Forcément, son sommeil aussi, un peu. » Les Bleus comme les Merengue vont donc croiser les doigts pour que le dernier rejeton de Raphaël Varane fasse rapidement ses nuits…