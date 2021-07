Juventus - Mercato : Cristiano Ronaldo a laissé un grand vide au Real Madrid !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Cristiano Ronaldo était une machine à but au Real Madrid. Depuis son départ en 2018 à la Juventus, l’attaquant Portugais a laissé un vide en attaque. Seul Karim Benzema arrive à limiter la casse. Les autres attaquants tels qu’Eden Hazard, Mariano et Vinícius Jr ne sont pas assez décisifs pour compenser le départ de Ronaldo. Ce départ fut la plus grosse perte du Real Madrid ces dernières années. L’attaque madrilène n’est plus une machine à but et ça se voit au niveau des statistiques. Selon le média espagnol AS, sous l’ère Cristiano, le Real Madrid marqué en moyenne 2.66 buts par match. La saison dernière, le club était à en moyenne 1.69 buts par matchs. Une baisse qui s’est vue cette année où le club a vécu une saison blanche et a fini deuxième du championnat.

Des départs qui doivent être compensés

Le Real Madrid va de plus en plus mal au fil des saisons. Le club n’est plus celui que tout le monde craignait auparavant. Cela se ressent au niveau des départs. Celui de Cristiano Ronaldo à la Juventus n’a jamais vraiment été compensé. D’autant plus que c’était le meilleur buteur du club chaque année. Et pour ne rien arranger, Sergio Ramos vient de s’engager avec le PSG. Quand on sait à quel point ces deux joueurs étaient importants, il va falloir que les dirigeants madrilène s’activent sur le mercato. Beaucoup de noms circulent, Mbappé, Lewandowski et Haaland pourraient venir renforcer le secteur offensif, mais le Real Madrid n’a plus d’argent.

El Madrid busca gol. https://t.co/U4nR2S8R4X

Supongo que esto de .@diarioas, lo obvian en el .@realmadrid. No deben de leer la prensa o si lo hacen, a Florentino Pérez Rodríguez le da igual todo. Lo importante es la cubierta del Bernabéu...¡¡¡¡DÓNDE VA A PARAR!!!! — DIEGO ❤️ (@DRZRZ) July 15, 2021