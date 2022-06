Real Madrid : adieux émouvants et mots forts, Marcelo tire sa révérence

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Seize ans déjà. Pour une kyrielle de titres et une reconnaissance absolue. Marcelo, le latéral brésilien, laissera une trace indélébile pour tous les supporters du Real Madrid. Qui, aujourd'hui, ont pus assister à une conférence de presse organisée pour son départ. L'émotion était à son paroxysme.

"Je tiens à remercier le club, mes coéquipiers avec qui j'ai eu la chance de jouer au fil des ans, les entraîneurs, les staffs qui sont comme une famille, les personnes qui travaillent dans la résidence, les personnes chargées de la sécurité, celles qui travaillent derrière nous. Je veux remercier Madrid pour tout ça. Je me suis réveillé chaque jour de ma vie avec la joie d'être dans le meilleur club du monde. Lorsque j'ai quitté le Brésil, j'avais en tête de jouer pour une grande équipe et de participer à la Ligue des champions. Quand j'ai signé à Madrid, dans ma tête je pensais que je pourrais atteindre le sommet, et me voilà le joueur avec le plus de titres dans leur histoire(...)

Aujourd'hui, je pars d'ici en pouvant dire que vous avez été mon exemple. Je pars d'ici la tête haute. Ma famille est très fière de moi. J'ai de la chance, tout ce que j'ai eu dans ma vie l'a été avec le travail, mais j'ai eu de la chance avec les personnes que j'ai eues à mes côtés. Merci à tous. Ce n'est pas un adieu, je n'ai pas l'impression de quitter Madrid. Quand je disais que l'avenir de Madrid est très sûr, je dis que Madrid est très prometteur, comme il l'a toujours été. J'inclus mon fils, qui est dans la cantera. Je suis arrivé comme un garçon et je pars comme un homme."

Pour résumer Le Real Madrid a organisé ce jour une conférence de presse pour le départ de son illustre défenseur, le Brésilien Marcelo. Ce dernier, particulièrement ému, n'a pas manqué de souligner tous les moments forts vécus depuis des lustres dans la capitale espagnole.

Benjamin Danet

Rédacteur