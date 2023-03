Real Madrid : Alaba et Benzema se sont expliqués

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Nommé ce lundi meilleur joueur de l’année 2022 aux trophées FIFA The Best, Lionel Messi a pu compter sur le vote étonnant de David Alaba, qui l’a privilégié devant son coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema.

Alaba et Benzema ont eu une explication

Mais comme l'a expliqué le défenseur central autrichien sur son compte Twitter, ce vote était une décision collective de la part de sa nation et non individuelle. Et selon les informations du journaliste espagnol d'ESPN, Rodrigo Fáez, David Alaba et Karim Benzema se seraient expliqués ce mardi. L'attaquant français n'aurait pas mal réagi et s’en moquerait.

Alaba y Benzema han hablado del “asunto”.



El austriaco ha querido explicarle al francés la votación para evitar líos internos.



No hay ningún problema por parte de Benzema, como era normal.



con @LaurensJulien para @ESPNDeportes @ESPNFC pic.twitter.com/AcC85RCqoY — Rodrigo Fáez 🕶🐝 (@RodrigoFaez) February 28, 2023

Pour résumer David Alaba et Karim Benzema auraient parlés ce mardi du vote de l'Autrichien aux trophées FIFA The Best. L'attaquant français n'aurait pas mal réagi et s’en moquerait.

