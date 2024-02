Real Madrid : Ancelotti a 2 records dans le viseur

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Fort de ses six points d'avance sur Gérone en Liga et de sa victoire en 8es de finale aller de la Champions League sur la pelouse de Leipzig (1-0), le Real Madrid abord le sprint final dans les meilleures dispositions. Cela fait désormais vingt matches toutes compétitions confondues que les Merengue n'ont plus mordu la poussière. Encore deux et ils permettront à Carlo Ancelotti d'égaler son record personnel !

Encore trois matches et il battra son record d'invincibilité

Il ne faudra donc pas perdre à Mestalla samedi, où l'ambiance s'annonce hostile vu les accusations de racisme lancées par Vinicius Jr au public valencian la saison passée, puis contre Leipzig mercredi. Après quoi, la réception du Celta Vigo, mal-classé en Liga, pourrait permettre à Ancelotti d'établir donc un nouveau record personnel. Un Ancelotti qui, pour rappel, mettra Zinédine Zidane dans son rétroviseur à la 2e place du nombre de trophées gagnés avec le Real (11 chacun), s'il décroche la Liga ou la Champions League en fin de saison. Pour le moment, tous les feux sont au vert...

