Real Madrid : Ancelotti a aussi son cas Mbappé avant le PSG

Depuis hier après-midi, les supporters du PSG retiennent leur souffle. Victime d'une semelle d'Idrissa Gueye sur le pied gauche à l'entraînement, Kylian Mbappé a passé des examens. Ceux-ci diront aujourd'hui si le natif de Bondy pourra disputer le 8e de finale retour de Champions League demain soir au Bernabeu. A priori, il ne devrait pas y avoir de souci. Surtout que le PSG est ultra dépendant de sa superstar cette saison et que sa marge de manœuvre, après sa courte victoire (1-0) de l'aller, est restreinte.

Décision ce mardi pour Kroos

Mais si le cas Mbappé agite le quotidien parisien, il faut savoir que le Real Madrid a lui aussi ses problèmes ! En effet, son milieu de terrain historique pourrait être considérablement remanié. La certitude, c'est que Casemiro ne sera pas là car suspendu après son carton jaune de l'aller. Et il pourrait également manquer Toni Kroos, victime d'une micro-déchirure à la cuisse gauche. Présenté comme forfait, l'Allemand pourrait finalement être présent !

Le journaliste Edu Aguirre a expliqué hier soir pendant l'émission El Chiringuito que Kroos s'entraînait presque normalement, avec un strap à la cuisse. Et qu'une décision sera prise par lui seul ce mardi après le dernier entraînement, en accord avec Carlo Ancelotti et le staff médical. L'Allemand a débuté la séance du jour avec ses petits camarades...

Présent sur le plateau, l'ancien gardien du Real Paco Buyo a expliqué qu'avec une déchirure, même minimum, aucun joueur ne prendrait le risque de jouer. Aguirre n'est pas de cet avis. Mais quoi qu'il en soit, à l'instar de Mbappé, Kroos fait planer le doute sur sa participation au choc de demain !

🚨 Información de @EduAguirre7



‼️ "KROOS NO está para nada DESCARTADO para el PSG"



🗣️ "DECIDIRÁ el JUGADOR después de una prueba mañana" #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/dlnWB1hY72 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 8, 2022