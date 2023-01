Real Madrid : Ancelotti a clos le débat sur Camavinga, Tchouaméni et la mauvaise passe des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Battu à Villarreal en Liga (1-2), défait en finale de la Supercoupe d'Espagne par Barcelone (1-3), ballotté par le Sous-Marin Jaune en Coupe du Roi (0-2 à la pause, 3-2 au final), le Real Madrid est dans le dur actuellement. Et même si rien n'est encore perdu pour la suite de la saison, cela suffit à provoquer une atmosphère de crise autour de la Maison Blanche. Présent en conférence de presse ce samedi, à 24h du déplacement à Bilbao, Carlo Ancelotti a joué les pompiers de service.

"Nous avons pris en compte tout ce qui s'est passé face à Villarreal. Notre réaction a été bonne. Nous avons joué un football efficace mais nous avons commis des erreurs. En ce moment, on ne peut que récupérer, pas s'entraîner, alors on regarde des vidéos pour ne plus faire ces erreurs. Le match de demain sera très difficile, l'intensité et les idées seront importantes. Et nous ne pourrons pas faire autant de cadeaux que récemment. Nous avons fait des erreurs de positionnement, de lecture du jeu. Parfois, nous n'avons pas pressé comme il aurait fallu, nous ne sommes pas bin alignés non plus. Camavinga ? Eduardo est intouchable, comme Modric, comme Kroos. Quant à Tchouaméni, il a présenté ses excuses au public. Il a fait une erreur mais c'est un garçon jeune. Pour moi, le débat s'est clos avec ses excuses."