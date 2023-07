Real Madrid : Ancelotti a eu un problème avec Bellingham et se lâche sur le FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le positionnement d’Eduardo Camavinga :

« Il a joué latéral dans l'urgence à cause de la blessure de (Ferland) Mendy. Mendy est très bien, comme Fran García, qui peut nous apporter beaucoup. Camavinga est un milieu avec une grande qualité et une projection, l'idée est de l'utiliser comme relayeur ou comme sentinelle, pas comme latéral. Si Mendy et Fran García sont là, il ne jouera pas latéral. »

Ancelotti va changer de système

Un changement de schéma envisagé :

« Les joueurs doivent se sentir à l’aise dans le système dans lequel on joue. Je me suis toujours adapté mais cette année il s peut que nous changions de système sans oublier qu’il nous a apporté beaucoup de succès dans le passé. Nous pouvons tester un nouveau style lors de la tournée aux Etats-Unis. »

Le Clasico aux USA contre le Barça :

« Le FC Barcelone : « Un Clasico est un Clasico, peu importe où il se joue. Il n’y a pas de match amical contre eux, c’est une rencontre spéciale. Il n’y en aura jamais. Nous le verrons cet été à Dallas, où nous ferons tout pour gagner. »

L’état de forme de Jude Bellingham :

« Il s’adapte bien, il est très différent des milieux de terrain que nous avons déjà et élève le niveau du Real Madrid. Il travaille dur. Il est en forme et jouera lors de la tournée même s’il a eu un petit problème pendant les vacances au niveau du genou. Tout va bien aujourd’hui. »

