Real Madrid : Ancelotti a fait une révélation à Pérez, très mauvaise nouvelle avant Liverpool !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Il y avait Lourdes, il y a désormais Madrid ! Et plus précisément le stade Santiago-Bernabeu, où les miracles sont légion depuis le coup d’envoi de cette Ligue des champions version 2021-2022. Le dernier a eu lieu pas plus tard qu’hier soir lors du dantesque Real Madrid-Manchester City.

Conscient du nouvel exploit réalisé par ses troupes (3-1 ap), l'entraîneur Carlo Ancelotti est tombé dans les bras de Florentino Pérez en lui glissant cette petite confidence chargée d’émotions : « Merci de m’avoir fait revenir ici, président. »

Si l’enthousiasme est forcément au rendez-vous aujourd’hui à Madrid, celui-ci pourrait nettement redescendre d'un cran avant la grande finale contre Liverpool le 28 mai prochain au Stade de France. La dernière défaite du Real Madrid en finale de C1 remonte en effet au 27 mai 1981 : c’était à Paris... face à Liverpool.

Bastien Aubert

Rédacteur