Real Madrid : Ancelotti a mis l'un de ses joueurs en rogne

Lors de la victoire ce dimanche du Real Madrid sur la pelouse de Grenade (4-1), Isco, qui est rentré à la 80e minute, aurait eu une mauvaise attitude sur le banc des remplaçants. Ce qui ne manque de créer la polémique de l'autre côté des Pyrénées.

Présent ce mardi en conférence de presse avant le déplacement au Sheriff Tiraspol, pour le cinquième match de poule de la Ligue des Champions, l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, a mis les choses au clair ne cachant pas pour autant que le milieu offensif espagnol était en colère concernant sa situation à la Casa Blanca.

"Je n'ai pas eu besoin de parler avec lui. J'ai beaucoup d'affection pour lui et je ne pense pas que ce soit un gros problème. Mon assistant lui a dit de s'échauffer un peu plus et il lui a répondu qu'il était échauffé. Il est entré en jeu et puis c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Isco est professionnel, il est sérieux. Il est en colère parce qu'il ne joue pas. Mais jamais il ne m'a manqué de respect et moi de même avec lui. Notre relation n'est pas que professionnelle car nous avons déjà passé du temps ensemble ici. On se respecte."