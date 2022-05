Real Madrid : Ancelotti a pris une décision très forte avant Liverpool

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le Real Madrid va affronter Liverpool, samedi prochain, lors de la finale de la Ligue des Champions, à Paris. Après avoir remporté le championnat, les hommes de Carlo Ancelotti veulent bien finir leur saison en allant décrocher la 14ème Ligue des Champions de l’histoire du club. Avant le voyage à Paris, Carlo Ancelotti a pris une décision très forte qui devrait ravir ses joueurs.

Selon “Marca“, le coach italien du Real Madrid a décidé que ses joueurs passeront les nuits précédant la finale avec leurs femmes ou leurs compagnes. Toutes les familles se rendront à Paris avec les joueurs. En faisant cela, Carlo Ancelotti veut que ses joueurs se sentent le plus à l'aise possible avant la finale.

🚨| Real Madrid players will spend the nights before the final with their wives and girlfriends. They will travel to Paris with the players because Ancelotti wants them to feel comfortable before the final. @marca