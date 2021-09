Real Madrid : Ancelotti a réalisé un exploit digne de la période Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Après avoir beaucoup souffert en première période contre l'Inter Milan hier soir, le Real Madrid en a réalisé une deuxième de premier ordre et décroché la victoire à la dernière seconde grâce à une remise d'Eduardo Camavinga pour Rodrygo. Non seulement les Merengue ont parfaitement lancé leur campagne de Champions League mais, en plus, ils ont confirmé leur meilleur démarrage.

C'est d'ailleurs le meilleur démarrage depuis quatre ans, soit la dernière saison de Cristiano Ronaldo à la Maison Blanche. A l'époque, les Merengue avaient signé une série de 5 matches sans défaite (4 victoires et 1 nul) pour lancer leur saison, comme aujourd'hui. En 2018/19, la troupe de Julen Lopetegui s'était pris les pieds dans le tapis en Supercoupe d'Europe contre l'Atlético, un an plus tard, l'équipe de Zinédine Zidane en avait pris trois au Parc des Princes et l'an dernier, elle s'était inclinée à Cadix. C'est donc un bel exploit qu'a signé Carlo Ancelotti pour son retour.